Les Bébé Concerts par l’Orchestre Lamoureux Salle Gaveau Paris samedi 20 septembre 2025.

Assistez au concert en famille, dans des conditions adaptées aux bébés : les temps d’écoute alternent avec des moments d’interaction. Une proximité rare est mise en place avec les musiciennes et musiciens qui s’invitent souvent dans la salle au cœur du public.

Bébé Concert Circus

Entrez dans le monde de Monsieur Loyal, de ses clowns et de ses comédiens avec un programme entièrement dédié aux musiques de cirque. Après un roulement de tambour, les artistes entrent en scène sur des airs populaires, qui vont de la chanson française d’Edith Piaf à Erik Satie, en passant par le cinéma de Charlie Chaplin.

Sam. 20 et dim. 21 septembre

Sam. 10h I 11h15 I 15h I 16h15 – Dim. 10h I 11h15 – Théâtre de l’Atelier – Réservation

Bébé Concert Amadeus

L’ « enfant prodige » Wolfgang Amadeus Mozart a composé ses premières œuvres à six ans et son premier opéra à onze ans ! Découvrez quelques-uns de ses plus beaux morceaux avec les musiciens de l’Orchestre Lamoureux.

Dimanche 5 octobre – 10h I 11h15 – Salle Gaveau – Réservation

Bébé Concert Orchestre et percussions

Si elles sont habituellement au fond de la classe, l’orchestre propulse sur le devant de la scène les Percussions ! Virtuosité, couleurs, rythmes, l’occasion de découvrir et se familiariser avec cette famille d’instruments caméléons, avec comme invitée la soliste Adélaïde Ferrière.

Samedi 22 novembre I 11h

La Seine Musicale – Réservation

Bébé Concert Le piano de Chopin

Laissez-vous enchanter par les douces mélodies du plus célèbre des compositeurs pour piano, Frédéric Chopin, interprétées avec sensibilité et virtuosité par le pianiste Paul Montag. Lors de ce Bébé Concert, vous pourrez entendre des extraits de deux chefs-d’œuvre incontournables du répertoire romantique : le Concerto pour piano n°1 en mi mineur, opus 11, et le Concerto pour piano n°2 en fa mineur, opus 21. Une invitation à plonger dans l’univers poétique et émouvant de Chopin avec l’Orchestre Lamoureux.

Dimanche 30 novembre

10h I 11h15 I 15h I 16h15 – Salle Gaveau – Réservation

Bébé Concert Bach à sable !

Découvrez avec votre bébé le plus célèbre des compositeurs de la période baroque avec les musiciens de l’Orchestre Lamoureux, en formation La Chambre Lamoureux.

Samedi 10 et dimanche 11 janvier

Sam. 10h I 11h15 I 15h I 16h15 – Dim. 10h I 11h15 – Théâtre de l’Atelier – Réservation

Bébé Concert Nouvel an

Ce Bébé Concert du Nouvel An est inspiré de celui donné traditionnellement à Vienne chaque année depuis 1939, dans une version Lamoureux. Plongeons dans l’effervescence musicale avec ce programme où la grâce du ballet classique se mêle au rythme effréné des marches militaires et rencontre la vivacité des danses françaises et des valses viennoises. Une belle occasion de découvrir l’univers envoûtant de Johann Strauss II, le roi de la valse autrichienne. De la Bauern Polka, grand succès en Russie, à la célèbre valse Le beau Danube bleu, souvent offerte en apothéose lors du concert viennois du Nouvel An, chaque note nous transporte dans une symphonie de légèreté et de grâce. Une célébration vibrante pour débuter l’année en beauté !

Dimanche 18 janvier

10h I 11h15 I 15h I 16h15 – Salle Gaveau – Réservation

Bébé concert viva Italia

Fermez les yeux, tendez l’oreille : l’Italie s’invite au concert. De Naples à Rome, des collines toscanes aux rives de la mer Adriatique, les instruments s’animent, les mélodies dansent, et la mandoline éclaire chaque note d’un soleil méditerranéen.

Dimanche 8 février

11h – Salle Gaveau – Réservation

Bébé concert Airs d’opéra

Ouvrons aujourd’hui les portes de l’opéra aux bébés, l’occasion pour les tout-petits de découvrir les thèmes des plus grands opéras : Carmen, Rigoletto, La Traviata ou encore la Flûte Enchantée grâce aux instruments de l’orchestre.

Samedi 14 et dimanche 15 février

Sam. 10h I 11h15 I 15h I 16h15 – Dim. 10h I 11h15 – Théâtre de l’Atelier – Réservation

Bébé concert Jolies plumes

Ce programme vous permettra de découvrir plusieurs grands compositeurs inspirés par les oiseaux, qui ont essayé de les retranscrire en musique ! Vous pourrez notamment y retrouver le cygne de Saint-Saëns et La poule et Le rossignol d’Ottorino Respighi.

Samedi 28 et dimanche 29 mars

Sam. 10h I 11h15 I 15h I 16h15 – Dim. 10h I 11h15 – Théâtre de l’Atelier – Réservation

Bébé concert Les vents dansent

Les instruments à vents de l’orchestre, accompagnés d’une percussionniste, se réunissent pour interpréter des œuvres de grands compositeurs autour de la danse. Le folklore, les musiques traditionnelles et le jazz ont souvent été sources d’inspirations pour la musique dite « classique ». C’est ainsi que se côtoieront la valse, la polka, le tango ou le ragtime lors de ce petit concert.

Samedi 11 et dimanche 12 avril

Sam. 10h I 11h15 I 15h I 16h15 – Dim. 10h I 11h – Théâtre de l’Atelier – Réservation

Bébé concert Au fil de l’eau

Dans la lignée de sa création musicale la plus emblématique, La Mer de Claude Debussy, l’Orchestre Lamoureux a imaginé un programme pour les enfants sur le thème de l’eau. Plongez avec les musiciens dans un univers flottant sensationnel, où chaque note évoque les mystères et les merveilles des mouvements aquatiques. Un moment musical enchanteur, où l’imaginaire des tout-petits se mêle à la poésie des grands compositeurs.

Dimanche 31 mai – 10h I 11h15 – Salle Gaveau – Réservation

Bébé concert Musiques Tziganes

Reconnaissable entre toutes, la musique tzigane est empreinte d’émotions, de contrastes rythmiques puissants et d’improvisations. Embarquez pour l’Europe de l’Est grâce aux musiques traditionnelles !

Samedi 6 et dimanche 7 juin

Sam. 10h I 11h15 I 15h I 16h15 – Dim. 10h I 11h15 – Théâtre de l’Atelier – Réservation

Bébé concert Ode à la joie

La 9ème Symphonie, ultime symphonie de Beethoven, composée il y a tout juste 200 ans, offre une immense diversité musicale pour les oreilles des jeunes enfants. Avec son célèbre thème de l’Ode à la Joie qui apparaît dans le dernier mouvement, elle est parfaite pour initier à la musique symphonique : une énergie lumineuse qui donnera envie de chanter ! Véritable appel au bonheur, à la fraternité et à la joie entre les peuples, ce Bébé Concert vous invite à partager un moment de musique.

Dimanche 21 juin – 11H – La Seine Musicale – Réservation

L’Orchestre Lamoureux a créé le concept original d’un concert spécialement imaginé pour les enfants de 0 à 5 ans. Dans une atmosphère intime et décontractée, l’orchestre joue pendant 30 minutes des pièces musicales à destination des tout-petits.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 juin 2026 :

payant Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

Salle Gaveau 45 rue de la Boétie 75008 Paris