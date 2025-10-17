Les bébés au musée ! au Musée Bernard d’Agesci à Niort Niort
26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres
Une découverte pour les tout-petits (0-3 ans) et leurs accompagnateurs, adaptée à leurs rythmes. Comptines, balade et temps d’éveil sont prévus lors de cette toute petite visite imaginée pour émerveiller petits et grands.
Tarif 8 € par adulte accompagnateur, gratuit pour les -12 ans
Places limitées, renseignements et réservations 05 49 78 72 00 .
+33 5 49 78 72 00 musee@agglo-niort.fr
