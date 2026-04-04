Les bébés bouquinent, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

Les bébés bouquinent 4 avril – 24 juin Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T10:30:00+02:00

Samedi 4 avril – 10h

Vendredi 17 avril – 10h

Samedi 23 mai – 10h

Samedi 9 mai – 10h

Mercredi 3 juin – 10h

Mercredi 24 juin – 10h

Les bébés bouquinent : un petit rituel proposé par les bibliothécaires pour se réveiller tout en chantant et en écoutant des histoires.

Durée : 30 min

Sur inscription au 05 36 25 20 01 ou 02 / saintexupery@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 02 »}, {« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]

pour les 0-3 ans