Les bébés bouquinent, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse
Les bébés bouquinent, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse samedi 4 avril 2026.
Les bébés bouquinent 4 avril – 24 juin Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T10:30:00+02:00
- Samedi 4 avril – 10h
- Vendredi 17 avril – 10h
- Samedi 23 mai – 10h
- Samedi 9 mai – 10h
- Mercredi 3 juin – 10h
- Mercredi 24 juin – 10h
Les bébés bouquinent : un petit rituel proposé par les bibliothécaires pour se réveiller tout en chantant et en écoutant des histoires.
Durée : 30 min
Sur inscription au 05 36 25 20 01 ou 02 / saintexupery@mairie-toulouse.fr
Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 02 »}, {« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]
pour les 0-3 ans
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