Les Bébés Cuistos Médiathèque du Val de Blaise Wassy
sur inscription
Début : 2026-01-13T10:00:00 – 2026-01-13T11:30:00
Fin : 2026-01-13T10:00:00 – 2026-01-13T11:30:00
Parce que les touts petits peuvents aussi cuisiner !
Lecture et préparation d’un gâteau
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
