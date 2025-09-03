LES BEBES LECTEURS Quai des Îles Clamecy

Quai des Îles Médiathèque Clamecy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-03 10:00:00

fin : 2025-10-29 11:00:00

2025-09-03 2025-09-17 2025-10-01 2025-10-15 2025-10-29 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10

Pour enfants de 0 à 3 ans. 1 mercredi sur 2. Animé par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Gratuit .

Quai des Îles Médiathèque Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

