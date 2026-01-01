Les Bébés lecteurs Médiathèque Clamecy
Les Bébés lecteurs Médiathèque Clamecy mercredi 21 janvier 2026.
Les Bébés lecteurs
Médiathèque 26 rue Jean-Jaurès Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-21 10:00:00
fin : 2026-02-18 11:00:00
2026-01-21 2026-02-04 2026-02-18 2026-03-04 2026-03-18
Pour enfants de 0 à 3 ans. 1 mercredi sur 2. Animé par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Gratuit .
Médiathèque 26 rue Jean-Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr
