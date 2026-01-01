Les Bébés lecteurs Médiathèque Clamecy

Les Bébés lecteurs

Médiathèque 26 rue Jean-Jaurès Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-02-18 11:00:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-04 2026-02-18 2026-03-04 2026-03-18

Pour enfants de 0 à 3 ans. 1 mercredi sur 2. Animé par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Gratuit .

Médiathèque 26 rue Jean-Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Bébés lecteurs

L’événement Les Bébés lecteurs Clamecy a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Clamecy Haut Nivernais