Les bébés lecteurs en vadrouille, Complexe Michel Marin,

Informations pratiques

Les bébés lecteurs en vadrouille Mercredi 30 septembre, 10h00 Complexe Michel Marin Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T10:30:00+02:00

Complexe Michel Marin 17 rue d’Ambrières Éclaron-Braucourt 52290 Éclaron Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

En route pour la montagne, et les délicieuses prairies verdoyantes, 3 boucs s’apprêtent à traverser un pont. Mais en-dessous vit un énorme troll … Vont-ils tous réussir à traverser ? lecture Les 3 boucs bougons

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