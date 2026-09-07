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Les bébés lecteurs en vadrouille, Complexe Michel Marin,

mercredi 30 septembre 2026 · Complexe Michel Marin

Les bébés lecteurs en vadrouille, Complexe Michel Marin,

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Complexe Michel Marin
Adresse
17 rue d'Ambrières Éclaron-Braucourt
Ville
52290
Département
Haute-Marne
Tarif
sur inscription

Les bébés lecteurs en vadrouille Mercredi 30 septembre, 10h00 Complexe Michel Marin Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T10:30:00+02:00

Complexe Michel Marin 17 rue d’Ambrières Éclaron-Braucourt 52290 Éclaron Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]
En route pour la montagne, et les délicieuses prairies verdoyantes, 3 boucs s’apprêtent à traverser un pont. Mais en-dessous vit un énorme troll … Vont-ils tous réussir à traverser ? lecture Les 3 boucs bougons

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