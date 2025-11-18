Les bébés lecteurs en vadrouille Micro-crèche d’Eclaron Les Cigognes Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Les bébés lecteurs en vadrouille Mercredi 10 décembre, 10h00 Micro-crèche d’Eclaron Les Cigognes Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T10:00:00 – 2025-12-10T11:00:00

Fin : 2025-12-10T10:00:00 – 2025-12-10T11:00:00

Micro-crèche d’Eclaron Les Cigognes 4 place Pelletier 52290 Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Éclaron Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

Il commence à faire froid, les feuilles des arbres tombent… Serait-ce l’hiver qui arrive ? lecture

