Les bébés lecteurs en vadrouille Micro-crèche d’Eclaron Les Cigognes Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Les bébés lecteurs en vadrouille Mercredi 14 janvier 2026, 10h30 Micro-crèche d’Eclaron Les Cigognes Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-14T10:30:00 – 2026-01-14T11:00:00

Fin : 2026-01-14T10:30:00 – 2026-01-14T11:00:00

Micro-crèche d’Eclaron Les Cigognes 4 place Pelletier 52290 Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Éclaron Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

Pourquoi lapin a-t-il une longue queue et écureuil non ? Viens découvrir le conte du Pompon du Lapin et autre comptines pour se réchauffer. lecture

Canva