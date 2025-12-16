Les bébés lecteurs Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy
Les bébés lecteurs Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy jeudi 22 janvier 2026.
Les bébés lecteurs
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-22 09:30:00
fin : 2026-01-22 10:15:00
2026-01-22
Les livres c’est bon pour les bébés Marie Bonnafé
Comptines, jeux de doigts et petites histoires, pour se familiariser avec les livres et découvrir le monde à hauteur d’enfants.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte, éventuellement 2 adultes mais pas plus pour que les petits restent plus nombreux que les grands ! .
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
