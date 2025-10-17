Les bébés lecteurs Le bourg Grignols
Les bébés lecteurs Le bourg Grignols vendredi 17 octobre 2025.
Les bébés lecteurs
Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3ans.
9h30, bibliothèque
Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53
Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53
English : Les bébés lecteurs
Book activities for children under 3.
9:30 am, library
Grignols library 05 53 03 41 53
German : Les bébés lecteurs
Animation rund um Bücher für Kinder unter 3 Jahren.
9:30 Uhr, Bibliothek
Bibliothek in Grignols 05 53 03 41 53
Italiano :
Attività di libro per bambini sotto i 3 anni.
ore 9.30, biblioteca
Biblioteca di Grignols 05 53 03 41 53
Espanol : Les bébés lecteurs
Libro de actividades para niños menores de 3 años.
9.30 h, biblioteca
Biblioteca Grignols 05 53 03 41 53
