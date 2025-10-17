Les bébés lecteurs Le bourg Grignols

Les bébés lecteurs Le bourg Grignols vendredi 17 octobre 2025.

Les bébés lecteurs

Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne

Début : 2025-10-17

2025-10-17

Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3ans.

9h30, bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53

Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53

English : Les bébés lecteurs

Book activities for children under 3.

9:30 am, library

Grignols library 05 53 03 41 53

German : Les bébés lecteurs

Animation rund um Bücher für Kinder unter 3 Jahren.

9:30 Uhr, Bibliothek

Bibliothek in Grignols 05 53 03 41 53

Italiano :

Attività di libro per bambini sotto i 3 anni.

ore 9.30, biblioteca

Biblioteca di Grignols 05 53 03 41 53

Espanol : Les bébés lecteurs

Libro de actividades para niños menores de 3 años.

9.30 h, biblioteca

Biblioteca Grignols 05 53 03 41 53

