Les bébés lecteurs Le bourg Grignols

Les bébés lecteurs

Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3ans.

9h30, bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53

Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3ans.

9h30, bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53 .

Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53

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English : Les bébés lecteurs

Book activities for children under 3.

9:30 am, library

Grignols library 05 53 03 41 53

L’événement Les bébés lecteurs Grignols a été mis à jour le 2026-03-27 par Vallée de l’Isle en Périgord