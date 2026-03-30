Les bébés lecteurs Le bourg Grignols
Les bébés lecteurs Le bourg Grignols vendredi 24 avril 2026.
Les bébés lecteurs
Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3ans.
9h30, bibliothèque
Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53
Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3ans.
9h30, bibliothèque
Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53 .
Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53
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English : Les bébés lecteurs
Book activities for children under 3.
9:30 am, library
Grignols library 05 53 03 41 53
L’événement Les bébés lecteurs Grignols a été mis à jour le 2026-03-27 par Vallée de l’Isle en Périgord