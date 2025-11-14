Les bébés lecteurs Histoires chuchotées, chantées, contées Benfeld

Les bébés lecteurs Histoires chuchotées, chantées, contées

3 rue du chateau Benfeld Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-14 09:00:00

2025-11-14 2025-12-12 2026-01-16 2026-02-13 2026-03-20 2026-04-10

Pour le plaisir des toutes petites oreilles, prenez le temps d’écouter nos histoires adaptées aux plus jeunes et reprenez en chœur comptines, chansons et jeu de doigts.

Atelier de lecture pour les moins de 3 ans, coanimé par les bibliothécaires et le Relais Petite Enfance. Des histoires et des comptines pour partager un moment de complicité entre petits et grands autour des livres. 0 .

3 rue du chateau Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 92 00 08 mediatheque.benfeld@cc-erstein.fr

English :

For the pleasure of little ears, take the time to listen to our stories adapted to the youngest and sing along: nursery rhymes, songs and finger plays.

German :

Nehmen Sie sich Zeit für unsere kindgerechten Geschichten und singen Sie mit bei Reimen, Liedern und Fingerspielen.

Italiano :

Per il piacere delle piccole orecchie, prendetevi il tempo di ascoltare le nostre storie adattate ai più piccoli e cantate insieme a loro: filastrocche, canzoni e giochi di dita.

Espanol :

Para el placer de los oídos más pequeños, tómese su tiempo para escuchar nuestros cuentos adaptados a los más pequeños y cantar con ellos: rimas, canciones y juegos de dedos.

