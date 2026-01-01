Les bébés lecteurs Histoires chuchotées, chantées, contées

3 rue du chateau Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16 09:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-01-16 2026-02-13 2026-03-20 2026-04-10 2026-05-15 2026-06-19

Pour le plaisir des toutes petites oreilles, prenez le temps d’écouter nos histoires adaptées aux plus jeunes et reprenez en chœur comptines, chansons et jeu de doigts.

Atelier de lecture pour les moins de 3 ans, coanimé par les bibliothécaires et le Relais Petite Enfance. Des histoires et des comptines pour partager un moment de complicité entre petits et grands autour des livres. 0 .

3 rue du chateau Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 92 00 08 mediatheque.benfeld@cc-erstein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the pleasure of little ears, take the time to listen to our stories adapted to the youngest and sing along: nursery rhymes, songs and finger plays.

L’événement Les bébés lecteurs Histoires chuchotées, chantées, contées Benfeld a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme du Grand Ried