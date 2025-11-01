Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les bébés lecteurs Médiathèque de Sommevoire Sommevoire vendredi 16 janvier 2026.

Les bébés lecteurs Vendredi 16 janvier 2026, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Début : 2026-01-16T10:00:00 – 2026-01-16T10:30:00
Fin : 2026-01-16T10:00:00 – 2026-01-16T10:30:00

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}, {« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}]
Pourquoi lapin a-t-il une longue queue et écureuil non ? Viens découvrir le conte du Pompon du lapin et autres comptines pour se réchauffer. lecture

