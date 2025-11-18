Les Bébés Lecteurs Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Les Bébés Lecteurs Mardi 16 décembre, 10h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T10:00:00 – 2025-12-16T11:00:00

Fin : 2025-12-16T10:00:00 – 2025-12-16T11:00:00

Kamishibaï et peinture de Noël.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/

Petit théâtre de Noël bébé noël