Les Bébés Lecteurs Médiathèque du Val de Blaise Wassy mardi 16 décembre 2025.
Les Bébés Lecteurs Mardi 16 décembre, 10h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Kamishibaï et peinture de Noël.
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/
Petit théâtre de Noël bébé noël