Les bébés lecteurs Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der La Porte du Der

Les bébés lecteurs Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der La Porte du Der jeudi 13 novembre 2025.

Les bébés lecteurs Jeudi 13 novembre, 10h00 Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T10:00:00+01:00 – 2025-11-13T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-13T10:00:00+01:00 – 2025-11-13T10:30:00+01:00

Dans la forêt, un p’tit bonhomme se balade. Mais voilà qu’il se sent observé… Qui du blaireau, du renard, du loup ou de l’ours va le croquer ?

Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der 10 bis place de l’hôtel de ville 52220 Montier-en-der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

Le p’tit bonhomme des bois lecture