Les bébés lecteurs, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der
Les bébés lecteurs, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der jeudi 9 avril 2026.
Les bébés lecteurs Jeudi 9 avril, 10h00 Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T10:00:00+02:00 – 2026-04-09T10:30:00+02:00
Fin : 2026-04-09T10:00:00+02:00 – 2026-04-09T10:30:00+02:00
Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der 10 bis place de l’hôtel de ville 52220 Montier-en-der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est 03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}, {« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}]
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