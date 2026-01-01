Les bébés lecteurs Nouveauté 2026 COMPLET Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Début : 2026-01-14 10:30:00
fin : 2026-01-14 11:15:00
2026-01-14
Direction l’espace jeunesse de la Médiathèque pour une matinée toute en douceur…
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
English :
Head to the Médiathèque’s children’s area for a gentle morning…
