Les bébés lecteurs Rue des Écoles Val Suran
Les bébés lecteurs Rue des Écoles Val Suran vendredi 21 novembre 2025.
Les bébés lecteurs
Rue des Écoles Médiathèque Val Suran Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Les bébés lecteurs le vendredi 21 novembre à 10h à la médiathèque de Val Suran.
Tout-petits de 0 à 3 ans Gratuit Sur inscription. Avec Alexandrine (Relais Petite Enfance d’Orgelet). .
Rue des Écoles Médiathèque Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté rpe.orgelet@mutualite-39.fr
English : Les bébés lecteurs
German : Les bébés lecteurs
Italiano :
Espanol :
L’événement Les bébés lecteurs Val Suran a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE