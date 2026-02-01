Les bébés lecteurs Rue des Écoles Val Suran
Les bébés lecteurs à 10h à la médiathèque de Val Suran.
Tout-petits de 0 à 3 ans Gratuit Sur inscription. Avec Alexandrine (Relais Petite Enfance d’Orgelet). .
Rue des Écoles Médiathèque Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté rpe.orgelet@mutualite-39.fr
