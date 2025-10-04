Les bébés lyriques pour les enfants de 2- 4 ans Le Labo-Cambrai Cambrai

Entrée gratuite – réservation indispensable au 03-74-51-00-00

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Quelques livres sont choisis par la chanteuse et quelques autres avec une bibliothécaire du Labo.

Ensemble, elles conçoivent le spectacle : la bibliothécaire lit des extraits de livres et Emmanuelle chante des extraits d’opéra, de Verdi à Mozart en passant par Offenbach. Ainsi la lecture devient spectacle..

Pas besoin d’être mélomane pour apprécier ce spectacle !

Les parents viennent accompagnés de leurs enfants pour découvrir un univers musical de façon ludique.

Un moment d’éveil aux vibrations et aux émotions à partager.

Le Labo-Cambrai 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03-74-51-00-00 https://www.lelabocambrai.fr/iguana/www.main.cls?surl=le-labo-accueil https://www.facebook.com/lelabocambrai/

