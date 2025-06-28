Les Befores Place du numérique

Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-22 13:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Un évènement ludique, numérique et accessible à tous !Familles

Découverte du numérique sous un angle ludique, pédagogique et accessible à tous.

Organisé par Infos Jeunes Centre-Val de Loire et labellisé par la Région Centre-Val de Loire dans le cadre de l’initiative Humain et Tech , cet événement s’inscrit dans une démarche de sensibilisation aux usages du numérique auprès du grand public.

Le Before propose un parcours d’animations variées permettant de découvrir le numérique de manière concrète et interactive. Les visiteurs pourront participer à des ateliers de création (codage, cryptage de messages, jeux numériques), tester des dispositifs immersifs comme des simulateurs de conduite ou de réalité virtuelle, et s’initier aux enjeux liés aux usages numériques (réseaux sociaux, gestion des émotions, droit à l’image, pratiques responsables). .

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

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English :

A fun, digital event accessible to all!

L’événement Les Befores Place du numérique Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne