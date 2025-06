Les belles chansons d’hier et d’aujourd’hui Salle des Fêtes Clohars-Carnoët 5 juillet 2025 20:30

Finistère

Finistère

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05 23:00:00

2025-07-05

L’association Si ça vous chante propose un concert d’été intitulé » Les belles chansons d’hier d’aujourd’hui » autour d’un répertoire de chansons d’artistes bien connus comme par exemple Charles Aznavour, Véronique Sanson, Barbara, Juliette Armanet, Mentissa, Alicia Keys, Christophe Maé etc… Plus de 30 chansons interprétées par 20 chanteuses et chanteurs. Un moment de convivialité musicale et d’émotion partagée. .

Salle des Fêtes 7 Rue Pierre Jacob

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 95 29 16 16

