Les Belles Cosaciennes Choisy-au-Bac

Les Belles Cosaciennes Choisy-au-Bac dimanche 14 septembre 2025.

Les Belles Cosaciennes

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Rendez-vous pour partager la passion des belles voitures et motos anciennes. Concert de Roadmaster, concours d’élégance, Olympiades…et des surprises ! 0 .

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France lesbellescosaciennes@gmail.com

