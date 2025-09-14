Les Belles Cosaciennes Choisy-au-Bac
Les Belles Cosaciennes Choisy-au-Bac dimanche 14 septembre 2025.
Les Belles Cosaciennes
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
2025-09-14
Rendez-vous pour partager la passion des belles voitures et motos anciennes. Concert de Roadmaster, concours d’élégance, Olympiades…et des surprises ! 0 .
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France lesbellescosaciennes@gmail.com
