LES BELLES MERES – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

LES BELLES MERES Début : 2025-12-31 à 19:30. Tarif : – euros.

LES BELLES MERESDe Jerome Pacatte (amants à mi temps..etc).L’ancien titre était Inch’allah chez les Bourgeois Les Belles-Mères sont prêtes à tout pour empêcher le mariage de leurs enfants. Faustine Boullac de la Coulandière, a décidé de marier son fils Louis-Edouard à Eglantine.Djamila Bouhamza, tout aussi fortunée grâce à une belle réussite dans le commerce de proximité, a également prévu un mariage pour sa fille Fatima, avec Mohamed.Mais les jeunes adultes Louis-Edouard et Fatima s’aiment en secret. Ils ont décidé de célébrer leur union, coûte que coûte. Lorsqu’il s’agira de lancer les préparatifs du mariage, quid de l’office à l’église ou à la mosquée ? Quid du repas au couscous ou au foie gras ?Les tourtereaux ont donc tout prévu pour que les familles soient obligées de s’entendre. Et pour commencer les rapprochements, ils exigent que leurs mères fassent toutes les deux, un test ADN, pour définir scientifiquement les origines familiales. Et quand l’ADN parle… tout le monde en prend pour son grade. Les Belles-Mères est une comédie sociale satirique sur la différence dans le couple, l’emprise familiale, les discriminations sociales et raciales, et sur le pouvoir de l’argent.Auteur : Jérôme Paquatte, Jean-Marc MagnoniMetteur en scène : Jérôme Paquatte

AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA 5, BOULEVARD DE PRAGUE 30900 Nimes 30