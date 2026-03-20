Les belles sœurs de Eric Assous Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge

Place du Lavoir Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Les Belles-Sœurs d’Éric Assous, une comédie fine et acide sur les relations familiales, où secrets, hypocrisies et manipulations s’entremêlent avec humour et cruauté.

Éric Assous profite d’une soirée de pendaison de crémaillère pour nous plonger au cœur d’un dîner explosif entre trois frères et leurs épouses.

Une soirée électrique tout en règlements de compte où répliques cinglantes et tensions sournoises finissent par faire éclater au grand jour les secrets de famille.

L‘invitation non prévue de la jeune Talia, secrétaire sexy, met le feu aux poudres, quand peu à peu se fait jour sa navigation en eaux troubles autour des trois frères.

Ceux-ci essaient piteusement d’éteindre l’incendie, mais leurs tentatives paniquées sont tellement ridicules qu’ils en deviennent pathétiques, et surtout hilarants.

Entre quiproqu .

Place du Lavoir Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 19

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English : Les belles sœurs de Eric Assous Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge

L’événement Les belles sœurs de Eric Assous Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-03-16 par Corrèze Tourisme