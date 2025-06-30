LES BELLES SOEURS – SALLE NOUGARO Toulouse

LES BELLES SOEURS Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Éric Assous profite d’une soirée de pendaison de crémaillère pour nous plonger au cœur d’un dîner explosif entre trois frères et leurs épouses.Une soirée électrique tout en règlements de compte où répliques cinglantes et tensions sournoises finissent par faire éclater au grand jour les secrets de famille.L’invitation non prévue de la jeune Talia, secrétaire sexy, met le feu aux poudres quand peu à peu se fait jour sa navigation en eaux troubles autour des trois frères. Ceux-ci essaient piteusement d’éteindre l’incendie, mais leurs tentatives paniquées sont tellement ridicules qu’ils en deviennent pathétiques, et surtout, hilarants.Entre quiproquos, saillies assassines, situations grotesques et répliques ciselées, cette comédie de boulevard est un bijou d’écriture alliant humour et réflexions implacables sur les relations humaines.À la fois drôle, piquante et profondément humaine, cette pièce explore avec légèreté les tensions familiales, les apparences, les liens et les vérités qu’on évite parfois de dire. Une pièce qui a déjà conquis de nombreux spectateurs et qui promet une soirée mémorable ! Avec?: Alexandra Pons / Angélique Infante / Valérie Coré / Alissa Chalard / Claude Hélias / Philippe Canizarès / Lorenzo SalvaggioMise en scène : Claude HéliasRégie et création décors : Erwan GuillouGenre : Théâtre / HumourSpécificité Compagnie Coeur et JardinPlacement : Libre assisDurée : 1h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31