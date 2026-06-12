Bois-Grenier

Les Belles Sorties Eté du Collectif Renart Village d’art urbain

Bois-Grenier Bois-Grenier Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Pour ces Belles Sorties Été 2026, laissez vous surprendre par le collectif Renart et plongez dans l’univers du street art en plein air. Des villages d’art urbains seront installés dans quatre communes du territoire, autour du thème ensoleillé de la Saison Méditerranée…

Une invitation au voyage !

**Au programme **

* initiation au street art avec des ateliers pochoirs ;

* customisation de bombes de peinture ;

* observation d’artistes peignant en direct ;

* découverte du Tzourigraff, une oeuvre interactive tactile et sonore unique ;

* ambiance chill et festive au rythme du DJ set de Sebti.

**Informations pratiques **

* Accès libre

* Tout public à partir de 5 ans

* Buvette sur place

**Pour y aller **

– Bus Lignes 25R, 74R, 236 arrêt Bois-Grenier

65, 236 arrêt Mairie

– Stationnement vélo à proximité

Pour ces Belles Sorties Été 2026, laissez vous surprendre par le collectif Renart et plongez dans l’univers du street art en plein air. Des villages d’art urbains seront installés dans quatre communes du territoire, autour du thème ensoleillé de la Saison Méditerranée…

Une invitation au voyage !

**Au programme **

* initiation au street art avec des ateliers pochoirs ;

* customisation de bombes de peinture ;

* observation d’artistes peignant en direct ;

* découverte du Tzourigraff, une oeuvre interactive tactile et sonore unique ;

* ambiance chill et festive au rythme du DJ set de Sebti.

**Informations pratiques **

* Accès libre

* Tout public à partir de 5 ans

* Buvette sur place

**Pour y aller **

– Bus Lignes 25R, 74R, 236 arrêt Bois-Grenier

65, 236 arrêt Mairie

– Stationnement vélo à proximité .

Bois-Grenier Bois-Grenier 59280 Nord Hauts-de-France collectif.renart@gmail.com

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English :

For this year’s Belles Sorties %C9t%E9 2026, let the Renart collective surprise you and immerse yourself in the world of outdoor street art. Urban art villages will be set up in four towns across the region, centered around the sunny theme of the Mediterranean Season.

An invitation to travel!

**On the program:**

* an introduction to street art with stencil workshops;

* customizing spray paint cans;

* watching artists paint live;

* discovering Tzourigraff, a unique interactive tactile and sound installation;

* a chill and festive atmosphere to the beat of Sebti’s DJ set.

**Practical information:**

* Free admission

* Open to all ages 5 and up

* Refreshments available on site

**How to get there:**

– Bus: Lines 25R, 74R, 236 stop at Bois-Grenier

65, 236 stop at Mairie

– Bike parking nearby

L’événement Les Belles Sorties Eté du Collectif Renart Village d’art urbain Bois-Grenier a été mis à jour le 2026-06-12 par Hauts-de-France Tourisme