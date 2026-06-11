Les Belles Sorties Eté du Collectif Renart – Village d’art urbain, Plaine de loisirs André Claeys, rue Brune, Houplines, Houplines

Informations pratiques

Les Belles Sorties Eté du Collectif Renart – Village d’art urbain Samedi 29 août, 14h00 Plaine de loisirs André Claeys, rue Brune, Houplines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Pour ces Belles Sorties Été 2026, laissez vous surprendre par le collectif Renart et plongez dans l’univers du street art en plein air. Des villages d’art urbains seront installés dans quatre communes du territoire, autour du thème ensoleillé de la Saison Méditerranée…

Une invitation au voyage !

Au programme :

initiation au street art avec des ateliers pochoirs ;

customisation de bombes de peinture ;

observation d’artistes peignant en direct ;

découverte du Tzourigraff, une oeuvre interactive tactile et sonore unique ;

ambiance chill et festive au rythme du DJ set de Sebti.

Profitez également d’animations mises en place dans le cadre de « Ride and Graff » initié par la commune d’Houplines :

initiez-vous ou défiez vos amis au street-basket de 14h à 16h, encadrés par deux éducateurs sportifs ;

venez rider au skatepark, situé à deux pas du village ;

découvrez l’univers créatif et coloré des artistes urbains

et terminer par un ciné de plein-air.

Réservez votre samedi après-midi : ça va l’faire graff’ !

Informations pratiques :

Accès libre

Tout public à partir de 5 ans

Buvette sur place

Pour y aller :

– Bus : Lignes 75, 80, 81, 75R – arrêt St- Exupéry

– Stationnement vélo à proximité

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Street art, ateliers, dj set

© Justine Fa Photographe