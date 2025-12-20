Les Belles Sorties Hot Deûlémont
L’histoire se passe après une catastrophe. Tout semble avoir disparu. Les deux danseurs veulent faire revivre le mouvement et la vie. La danse a des rebonds, des secousses et des mouvements saccadés, sur fond de musique hip hop, ragga et techno.
Le spectacle invite à garder espoir, s’écouter soi-même, écouter les autres et écouter le monde.
**Distribution,** **chorégraphie, interprétation** Julie Botet, Max Gomard
**Son ** Max Gomard
**Durée** 30 minutes
**Tout public**
English :
The story takes place after a catastrophe. Everything seems to have disappeared. The two dancers want to revive movement and life. The dance bounces, jolts and jerks to a backdrop of hip hop, ragga and techno.
The show is an invitation to hope, to listen to oneself, to others and to the world.
*cast,** ** **choreography, performance** Julie Botet, Max Gomard
**Sound:** Max Gomard
**Duration**: 30 minutes
**For all audiences**
