Les Belles Sorties Hot

3 rue des Processions Deûlémont Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

L’histoire se passe après une catastrophe. Tout semble avoir disparu. Les deux danseurs veulent faire revivre le mouvement et la vie. La danse a des rebonds, des secousses et des mouvements saccadés, sur fond de musique hip hop, ragga et techno.

Le spectacle invite à garder espoir, s’écouter soi-même, écouter les autres et écouter le monde.

**Distribution,** **chorégraphie, interprétation** Julie Botet, Max Gomard

**Son ** Max Gomard

**Durée** 30 minutes

**Tout public**

3 rue des Processions Deûlémont 59890 Nord Hauts-de-France +33 3 20 39 21 04

English :

The story takes place after a catastrophe. Everything seems to have disappeared. The two dancers want to revive movement and life. The dance bounces, jolts and jerks to a backdrop of hip hop, ragga and techno.

The show is an invitation to hope, to listen to oneself, to others and to the world.

*cast,** ** **choreography, performance** Julie Botet, Max Gomard

**Sound:** Max Gomard

**Duration**: 30 minutes

**For all audiences**

L’événement Les Belles Sorties Hot Deûlémont a été mis à jour le 2025-12-20 par Hauts-de-France Tourisme