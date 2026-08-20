Les Belles Sorties – Hot, Salle polyvalente, Complexe sportif,, Sainghin-en-Mélantois

Informations pratiques

Les Belles Sorties – Hot Dimanche 8 novembre, 17h00 Salle polyvalente, Complexe sportif, Nord

Gratuit. Pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T17:00:00+01:00 – 2026-11-08T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-08T17:00:00+01:00 – 2026-11-08T17:30:00+01:00

HOT est un spectacle de danse de Julie Botet et Max Gomard.

L’histoire se passe après une catastrophe. Tout semble avoir disparu. Les deux danseurs veulent faire revivre le mouvement et la vie. La danse a des rebonds, des secousses et des mouvements saccadés. La musique est hip-hop, ragga et techno. Le spectacle propose :

– De garder espoir,

– De s’écouter soi-même,

– D’écouter les autres,

– D’écouter le monde.

Distribution : Chorégraphie, interprétation : Julie Botet, Max Gomard – Son Max Gomard

https://vimeo.com/889982609?fl=pl&fe=sh

Tout public

Salle polyvalente, Complexe sportif, 6 Rue du Stade, 59262 Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France [{« data »: {« author »: « Max Gomard », « cache_age »: 86400, « description »: « Dans un du00e9cor aux allures post-apocalyptiques, les deux choru00e9graphes Max Gomard et Julie Botet, encagoulu00e9s, su00e8ment le doute. D’ou00f9 viennent ces deux personnages ? Que su2019est-il passu00e9 ? Ou00f9 vont-ils ? Autour d’elleux, tout semble du00e9sertique et aride. Et pourtant, les deux danseur.euse.s s’emparent de ce qu’il reste pour donner du sens au vide, tenir bon, sourire au chaos et ru00e9sister : ne jamais se lu00e2cher, tenir la pulse, se battre, se soutenir et se souvenir, ne pas se comprendre, trouver des solutions, avancer, regarder les yeux de lu2019autre, des autres, faire erreur u00e0 nouveau, recommencer, dire mieux pour l’apru00e8s.nnHOT propose une mise en joie collective aux allures tragiques. Le du00e9sir profond de rester en mouvement. nnCru00e9u00e9 sur le parvis de la mu00e9diathu00e8que Franu00e7ois Mitterand de la ville de Su00e8te dans le cadre du festival De L’Impertinence #2 en Aou00fbt 2023.nnCaptation : David LeborgnenCru00e9ation sonore, Montage vidu00e9o : Max GomardnChoru00e9graphie Max Gomard & Julie Botet », « type »: « video », « title »: « HOT », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1871111624-99fff8e3e4ab713bd4d90aed4509d9dd55c525709b5d50d50d076578146801a5-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/889982609 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/user91252733 », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Proposé par le Gymnase, CDCN

@David Le Borgne