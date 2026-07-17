Les Belles Sorties Jouer le jeu Bauvin

Informations pratiques

Bauvin

Les Belles Sorties Jouer le jeu

23 rue Jean Jaurès Bauvin Bauvin Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 17:30:00

fin : 2026-11-14 18:10:00

Date(s) :

2026-11-14

Une figure parentale bienveillante et son jeune enfant s’apprêtent à rentrer à la maison. L’enfant veut retarder le départ, s’amuser encore un peu. Il invente alors le Jeu ! Très vite, il s’avère que pour l’adulte cette entreprise de Jouer le Jeu est tout sauf simple.

Comment s’entendre entre générations quand on n’a pas les mêmes priorités ? Quand le temps ne s’écoule pas de la même façon ? Quand les règles ne sont là que pour être changées ? Le Jeu n’est en réalité qu’un prétexte, un moyen de passer du temps ensemble et tisser une relation.

Distribution Antonin Lartaud et Florian Spiry, interprètes de la Cie de l’Oiseau-Mouche

**Tout public**

**Temps d’échange avec le public après la représentation**

[https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh](https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh)

**Pour y aller**

Gare de Bauvin

Parking à proximité

Une figure parentale bienveillante et son jeune enfant s’apprêtent à rentrer à la maison. L’enfant veut retarder le départ, s’amuser encore un peu. Il invente alors le Jeu ! Très vite, il s’avère que pour l’adulte cette entreprise de Jouer le Jeu est tout sauf simple.

Comment s’entendre entre générations quand on n’a pas les mêmes priorités ? Quand le temps ne s’écoule pas de la même façon ? Quand les règles ne sont là que pour être changées ? Le Jeu n’est en réalité qu’un prétexte, un moyen de passer du temps ensemble et tisser une relation.

Distribution Antonin Lartaud et Florian Spiry, interprètes de la Cie de l’Oiseau-Mouche

**Tout public**

**Temps d’échange avec le public après la représentation**

[https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh](https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh)

**Pour y aller**

Gare de Bauvin

Parking à proximité .

23 rue Jean Jaurès Bauvin Bauvin 59221 Nord Hauts-de-France +33 3 20 18 11 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A caring parent and their young child are getting ready to go home. The child wants to delay leaving, to have a little more fun. So the child invents a game! Very quickly, it becomes clear that for the adult, this endeavor of “playing along” is anything but simple.

How can different generations find common ground when they don’t share the same priorities? When time doesn’t pass in the same way? When are the rules only there to be broken? The Game is really just a pretext, a way to spend time together and build a relationship.

Cast: Antonin Lartaud and Florian Spiry, performers with the Cie de l’Oiseau-Mouche

**Suitable for all ages**

**Post-performance discussion with the audience**

[https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh](https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh)

**How to get there**

Bauvin Train Station

Parking nearby

L’événement Les Belles Sorties Jouer le jeu Bauvin a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme