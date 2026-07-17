Les Belles Sorties Jouer le jeu Lesquin

Informations pratiques

Lesquin

Les Belles Sorties Jouer le jeu

1 rue Camille Claudel Lesquin Lesquin Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:30:00

fin : 2026-09-18 18:10:00

Date(s) :

2026-09-18

Une figure parentale bienveillante et son jeune enfant s’apprêtent à rentrer à la maison. L’enfant veut retarder le départ, s’amuser encore un peu. Il invente alors le Jeu ! Très vite, il s’avère que pour l’adulte cette entreprise de Jouer le Jeu est tout sauf simple.

Comment s’entendre entre générations quand on n’a pas les mêmes priorités ? Quand le temps ne s’écoule pas de la même façon ? Quand les règles ne sont là que pour être changées ? Le Jeu n’est en réalité qu’un prétexte, un moyen de passer du temps ensemble et tisser une relation.

**Distribution ** Antonin Lartaud et Florian Spiry, interprètes de la Cie de l’Oiseau-Mouche

[https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh](https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh)

**Tout public**

**Pour y aller**

Gare de Lesquin

Bus lignes 68, Z3, 920, 921 arrêt petit Prince

Parking à proximité

Une figure parentale bienveillante et son jeune enfant s’apprêtent à rentrer à la maison. L’enfant veut retarder le départ, s’amuser encore un peu. Il invente alors le Jeu ! Très vite, il s’avère que pour l’adulte cette entreprise de Jouer le Jeu est tout sauf simple.

Comment s’entendre entre générations quand on n’a pas les mêmes priorités ? Quand le temps ne s’écoule pas de la même façon ? Quand les règles ne sont là que pour être changées ? Le Jeu n’est en réalité qu’un prétexte, un moyen de passer du temps ensemble et tisser une relation.

**Distribution ** Antonin Lartaud et Florian Spiry, interprètes de la Cie de l’Oiseau-Mouche

[https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh](https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh)

**Tout public**

**Pour y aller**

Gare de Lesquin

Bus lignes 68, Z3, 920, 921 arrêt petit Prince

Parking à proximité .

1 rue Camille Claudel Lesquin Lesquin 59810 Nord Hauts-de-France centreculturel@ville-lesquin.fr

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English :

A caring parent and their young child are getting ready to go home. The child wants to delay leaving, to have a little more fun. So the child invents a game! Very quickly, it becomes clear that for the adult, this endeavor of “playing along” is anything but simple.

How can different generations understand each other when they don’t share the same priorities? When time doesn’t pass in the same way? When are the rules only there to be broken? The Game is really just a pretext, a way to spend time together and build a relationship.

**Cast:** Antonin Lartaud and Florian Spiry, performers with the Cie de l’Oiseau-Mouche

[https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh](https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh)

**All ages**

**How to get there**

Lesquin Train Station

Bus lines 68, Z3, 920, 921—get off at Petit Prince

Parking nearby

L’événement Les Belles Sorties Jouer le jeu Lesquin a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme