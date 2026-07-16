Les Belles Sorties – Jouer le jeu, Salle ERCANSCÈNE (Espace Agoralys), Erquinghem-Lys

Informations pratiques

Les Belles Sorties – Jouer le jeu Mardi 10 novembre, 18h00 Salle ERCANSCÈNE (Espace Agoralys) Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T18:00:00+01:00 – 2026-11-10T18:40:00+01:00

Fin : 2026-11-10T18:00:00+01:00 – 2026-11-10T18:40:00+01:00

Une figure parentale bienveillante et son jeune enfant s’apprêtent à rentrer à la maison. L’enfant veut retarder le départ, s’amuser encore un peu. Il invente alors le Jeu ! Très vite, il s’avère que pour l’adulte cette entreprise de Jouer le Jeu est tout sauf simple.

Comment s’entendre entre générations quand on n’a pas les mêmes priorités ? Quand le temps ne s’écoule pas de la même façon ? Quand les règles ne sont là que pour être changées ? Le Jeu n’est en réalité qu’un prétexte, un moyen de passer du temps ensemble et tisser une relation.

Distribution : Antonin Lartaud et Florian Spiry, interprètes de la Cie de l’Oiseau-Mouche

Tout public

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

https://vimeo.com/1207378872?fl=pl&fe=sh

Pour y aller

Bus ligne 80 arrêt Le Bourg

Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité

Parking à proximité

Salle ERCANSCÈNE (Espace Agoralys) 120 rue Delpierre, 59193 Erquinghem-Lys Erquinghem-Lys 59193 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.lillemetropole.fr/belles-sorties/ »}, {« owner »: {« uid »: 48488742, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-16T14:31:10.924Z », « data »: [{« eventDuration »: 40, « bookingContact »: « contact@oiseau-mouche.org », « response »: {« passId »: 428280635, « isPending »: false, « addressId »: 920955}, « venueId »: 52477, « description »: « linked desc », « showType »: « THEATRE-CONTEMPORAIN », « bookingEmail »: « contact@oiseau-mouche.org », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T14:31:10.681Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2456067, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T14:31:10.763Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 477864139, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 150, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1794330000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T14:31:10.924Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/428280635 »}] [{« data »: {« author »: « Alphafilms », « cache_age »: 86400, « description »: « TRAILER nnL’histoire : Peut-u00eatre est-ce la fin de la journu00e9e ? Une figure parentale bienveillante et son jeune enfant su2019appru00eatent u00e0 rentrer u00e0 la maison. Lu2019enfant veut retarder le du00e9part, su2019amuser encore un peu. Sans doute avant tout, lu2019enfant souhaite garder encore lu2019attention de lu2019adulte rien que pour lui/elle ? Alors Il/elle inventeu2026 le Jeu !nnTru00e8s vite, il su2019avu00e8re que pour lu2019adulte cette entreprise de Jouer le Jeu est tout sauf simple. Comment su2019entendre entre gu00e9nu00e9rations quand on nu2019a pas les mu00eames prioritu00e9s ? Quand le temps ne su2019u00e9coule pas de la mu00eame fau00e7on ? Quand les ru00e8gles ne sont lu00e0 que pour u00eatre changu00e9es ? Quand on ne comprend pas tout de suite que le Jeu nu2019est quu2019un pru00e9texte ? Un moyen pour passer encore un peu de temps ensemble, pour tisser la relation.nnJouer le Jeu est une piu00e8ce singuliu00e8re : dru00f4le, elle est ru00e9flexive et u00e9mouvante u00e0 la fois. Quand Jon Fosse mu2019a mis cette piu00e8ce u00ab ludico-philosophique u00bb entre mes mains, je nu2019ai pas pu faire autrement que du2019accepter…nnTexte de Jon FossenTraduit du norvu00e9gien par Emma GustafssonnnMise en scu00e8ne : Emma GustafssonnCollaboration artistique : Laurent HatatnTextes additionnels ( prologue, pause et u00e9pilogue) : Emma Gustafsson et Laurent HatatnJeu : Antonin Lartaud & Florian Spiry (interpru00e8tes de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche)nAccompagnatrices complices : Jade Pouchoulou et Louise MerciernLumiu00e8re : Anna SauvagenMusique : Laurent Pernicenu200bCostume : Valu00e9ry MarianRu00e9gie gu00e9nu00e9rale : Baptiste Cru00e9tel, Lila Maugis et Edel Pradot (en alternance) nu200bDirection technique : Greg LeteneurnAdministration et production : Elena Le Junter et Chlou00e9 Lu00e9onnu200bndiffusionnanima motrixnlaurenthatat@me.comnOiseau-Mouchencleon@oiseau-mouche.orgnnUn spectacle du2019anima motrix et la Cie de L’Oiseau-Mouchen nanima motrix et l’Oiseau Mouche sont des compagnies conventionnu00e9es par le ministu00e8re de la Culture – DRAC Hauts-de-France et la Ru00e9gion Hauts-de-FrancenncoproductionnLa Comu00e9die de Picardie – Amiensnavec le soutien denLa Fondation Stin’AkrinAvec le soutien denla Mu00e9tropole Europu00e9enne de Lille dans le cadre des Belles Sortiesnu200bnduru00e9e 40 minutesnpour les enfants de 4 ans u00e0 6 ansnet leurs adultes pru00e9fu00e9ru00e9s…n nPlus d’infos : https://www.animamotrix.fr/jouer-le-jeu nnLa captation a u00e9tu00e9 ru00e9alisu00e9 le 29 mai 2026 u00e0 L’Oiseau-Mouche (Roubaix)nRu00e9alisation & Post-Production : Max Renu00e9nImages : Max Renu00e9, Juliette Ville, Anne-Lise CalonnSon : Jade Vollennhttps://www.alphafilms.frnnVidu00e9o Non Commerciale – Alphafilms est une association de loi 1901 u00e0 but non lucratif », « type »: « video », « title »: « Trailer JOUER LE JEU – Anima Motrix / Cie de l’Oiseau-Mouche », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/2176454436-85fcbb65f969b95107a23c1c1cc3e5fc336d91cc04541ede0acf4d821f0cf664-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/1207378872 », « thumbnail_height »: 2160, « author_url »: « https://vimeo.com/alphafilms », « thumbnail_width »: 3840, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Proposé par la Compagnie de l’Oiseau-Mouche

@Ludo Leleu