Les Belles Sorties Jouer le jeu Verlinghem

Les Belles Sorties Jouer le jeu

Place Jacques Chirac Verlinghem Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 19:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Une figure parentale bienveillante et son jeune enfant s’apprêtent à rentrer à la maison. L’enfant veut retarder le départ, s’amuser encore un peu. Il invente alors le Jeu ! Très vite, il s’avère que pour l’adulte cette entreprise de Jouer le Jeu est tout sauf simple. Comment s’entendre entre générations quand on n’a pas les mêmes priorités ? Quand le temps ne s’écoule pas de la même façon ? Quand les règles ne sont là que pour être changées ? Le Jeu n’est en réalité qu’un prétexte, un moyen de passer du temps ensemble et tisser une relation.

**Distribution** Antonin Lartaud et Florian Spiry, interprètes de la Cie de l’Oiseau-Mouche

**Mise en scène** Emma Gustafsson anima motrix

**Texte** Jon Fosse

**Traduction** Emma Gustafsson

**Collaboration artistique** Laurent Hatat

**Durée** 40 minutes

**Tout public**, à partir de 4 ans

**Sur place ** petite restauration

_Pour y aller bus ligne 51 arrêt mairie_

Place Jacques Chirac Verlinghem 59237 Nord Hauts-de-France +33 3 20 08 81 36 contact@verlinghem.fr

English :

A caring parent and her young child are about to go home. The child wants to delay the departure, to have a little more fun. So he invents the Game! But it soon becomes clear that for the adult, playing the game is anything but simple. How can we get along between generations when we don’t have the same priorities? When time doesn’t flow in the same way? When the rules are there only to be changed? In reality, the game is just a pretext, a way of spending time together and building relationships.

**Cast**: Antonin Lartaud and Florian Spiry, performers with Cie de l’Oiseau-Mouche

**Director**: Emma Gustafsson anima motrix

**Text**: Jon Fosse

**Translation**: Emma Gustafsson

**Artistic collaboration** Laurent Hatat

**Duration**: 40 minutes

**All audiences**, from 4 years old

**On-site:** light refreshments

how to get there: bus line 51 to Mairie_ stop

