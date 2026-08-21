Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Complexe culturel de l’Horloge, Pérenchies
jeudi 1 octobre 2026 · Complexe culturel de l’Horloge · Pérenchies
Informations pratiques
Les Belles Sorties – L’amour est déclaré Jeudi 1 octobre, 20h00 Complexe culturel de l’Horloge Nord
5 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:20:00+02:00
Fin : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:20:00+02:00
Il y a cinq ans, Simon, 52 ans, a perdu sa maman. Aujourd’hui, il vient de perdre son papa. Pas d’amoureuse, pas d’amante, pas d’enfant à l’horizon, Simon se retrouve seul et orphelin. Et si, il devenait papa et construisait une famille, là, tout de suite, maintenant ? Idée improbable et farfelue qui va le mener dans une course folle, une épopée endiablée et émouvante : la quête de la femme de sa vie, de la future mère de ses enfants. Cette épopée qui le guidera jusqu’à un cercle d’hommes en Ariège, sera l’occasion, pour Simon, de se poser, avec tendresse et humour, différentes questions : quand est-ce qu’on est un bon père, y a-t-il un âge pour le devenir, et puis, d’ailleurs, c’est quoi être papa ?
Distribution : Écriture et interprétation Stéphane Hervé
Pour y aller
Métro Ligne 2 arrêt Saint Philibert
Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité
Parking à proximité
Complexe culturel de l’Horloge 7 rue des Platanes, Pérenchies Pérenchies 59840 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 08 19 14 »}, {« type »: « email », « value »: « cedap@ville-perenchies.fr »}]
Proposé par Le Vivat