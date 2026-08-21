Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Espace culturel Les Lucioles, Hallennes-lez-Haubourdin

Informations pratiques

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré Vendredi 25 septembre, 20h00 Espace culturel Les Lucioles Nord

Tarif compris entre 0 et 5 euros, à payer sur place le jour de la représentation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:20:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:20:00+02:00

Il y a cinq ans, Simon, 52 ans, a perdu sa maman. Aujourd’hui, il vient de perdre son papa. Pas d’amoureuse, pas d’amante, pas d’enfant à l’horizon, Simon se retrouve seul et orphelin. Et si, il devenait papa et construisait une famille, là, tout de suite, maintenant ? Idée improbable et farfelue qui va le mener dans une course folle, une épopée endiablée et émouvante : la quête de la femme de sa vie, de la future mère de ses enfants. Cette épopée qui le guidera jusqu’à un cercle d’hommes en Ariège, sera l’occasion, pour Simon, de se poser, avec tendresse et humour, différentes questions : quand est-ce qu’on est un bon père, y a-t-il un âge pour le devenir, et puis, d’ailleurs, c’est quoi être papa ?

Distribution : Écriture et interprétation Stéphane Hervé

Pour y aller

Bus Ligne 58 ou 61 arrêt La Bascule

Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité

Parking à proximité

Espace culturel Les Lucioles Rue Gambetta, Hallennes lez Haubourdin Hallennes-lez-Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 17 20 40 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@hallennes.fr »}]

Proposé par Le Vivat