Les Belles Sorties L’amour est déclaré Lys-lez-Lannoy

Informations pratiques

Lys-lez-Lannoy

Les Belles Sorties L’amour est déclaré

22 rue Jeanne d’Arc à Lys-Lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30 21:20:00

Date(s) :

2026-09-30

Il y a cinq ans, Simon, 52 ans, a perdu sa maman. Aujourd’hui, il vient de perdre son papa. Pas d’amoureuse, pas d’amante, pas d’enfant à l’horizon, Simon se retrouve seul et orphelin. Et si, il devenait papa et construisait une famille, là, tout de suite, maintenant ? Idée improbable et farfelue qui va le mener dans une course folle, une épopée endiablée et émouvante la quête de la femme de sa vie, de la future mère de ses enfants. Cette épopée qui le guidera jusqu’à un cercle d’hommes en Ariège, sera l’occasion, pour Simon, de se poser, avec tendresse et humour, différentes questions quand est-ce qu’on est un bon père, y a-t-il un âge pour le devenir, et puis, d’ailleurs, c’est quoi être papa ?

**Distribution ** Écriture et interprétation Stéphane Hervé

**Pour y aller**

Bus Ligne 33 ou Liane 3, arrêt Saint Luc et Boutemy

Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité

Parking à proximité

Il y a cinq ans, Simon, 52 ans, a perdu sa maman. Aujourd’hui, il vient de perdre son papa. Pas d’amoureuse, pas d’amante, pas d’enfant à l’horizon, Simon se retrouve seul et orphelin. Et si, il devenait papa et construisait une famille, là, tout de suite, maintenant ? Idée improbable et farfelue qui va le mener dans une course folle, une épopée endiablée et émouvante la quête de la femme de sa vie, de la future mère de ses enfants. Cette épopée qui le guidera jusqu’à un cercle d’hommes en Ariège, sera l’occasion, pour Simon, de se poser, avec tendresse et humour, différentes questions quand est-ce qu’on est un bon père, y a-t-il un âge pour le devenir, et puis, d’ailleurs, c’est quoi être papa ?

**Distribution ** Écriture et interprétation Stéphane Hervé

**Pour y aller**

Bus Ligne 33 ou Liane 3, arrêt Saint Luc et Boutemy

Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité

Parking à proximité .

22 rue Jeanne d’Arc à Lys-Lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France evenement@lyslezlannoy.fr

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English :

Five years ago, Simon, 52, lost his mother. Now, he has just lost his father. No girlfriend, no lover, no children on the horizon—Simon finds himself alone and an orphan. What if he became a dad and started a family—right here, right now? This unlikely and far-fetched idea will lead him on a wild ride—a frenzied and moving odyssey: the search for the woman of his life, the future mother of his children. This journey, which will lead him to a circle of men in Ariège, will give Simon the opportunity to ask himself, with tenderness and humor, various questions: When is one a good father? Is there a certain age to become one? And, for that matter, what does it mean to be a dad?

**Cast:** Written and performed by Stéphane Hervé

**How to get there**

Bus Line 33 or Liane 3, get off at Saint Luc and Boutemy

Scooter and electric bike rental stations nearby

Parking nearby

L’événement Les Belles Sorties L’amour est déclaré Lys-lez-Lannoy a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme