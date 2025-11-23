Les Belles Sorties Le langage des oiseaux Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois
6 Rue du Stade sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 17:30:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
**Images animées et voix**
Dans un grand nid-cabane, 2 spécialistes des oiseaux un peu farfelues accueillent le public.
Elles partent à la recherche d’un oiseau et suivent ses traces dans une forêt imaginaire.
Avec des images animées, des jeux d’ombres, de la voix et du chant,
elles ouvrent peu à peu le nid-cabane sur le monde.
Ce spectacle invite à écouter, observer, rêver…
et à se laisser porter par la poésie de la nature.
**A 15h et 17h30**
**Durée 35 minutes**
**A partir de 3 ans**
**3€ Gratuit pour les 15 ans**
_Pas de réservation, paiement sur place en CB le soir du spectacle_
**Pour y aller**
Bus Ligne 69R arrêt Place
_Distribution Collectif Maw Maw_
_Conception, écriture et jeu Awena Burgess et Marie Girardin_
_Direction de jeu Sylvain Blanchard_
_Dramaturgie Camille Trouvé Scénographie Brice Berthoud_
_Avec la précieuse collaboration de Marie-Pascale Dubé, David Lacomblez, Martina Rodriguez._
6 Rue du Stade sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
**Animated images and voices
In a large nest-cabin, 2 eccentric bird specialists welcome the public.
They set off in search of a bird and follow its tracks through an imaginary forest.
Using animated images, shadow play, voice and song,
they gradually open the nest-cabin to the world.
This show is an invitation to listen, observe and dream?
and let yourself be carried away by the poetry of nature.
**At 3pm and 5:30pm**
**Duration 35 minutes**
**From 3 years**
**3? Free for under 15s**
_No reservation required, payment on site by credit card on the evening of the show_
**How to get there**
Bus Line 69R stop Place
distribution: Collectif Maw Maw_ _Design, writing and acting: Awena Burgess and Marie Giress
_Design, writing and acting: Awena Burgess and Marie Girardin_ _Play direction: Sylvain Blais
acting direction: Sylvain Blanchard_ _Dramaturgy
_Dramaturgie Camille Trouvé Scénographie Brice Berthoud_
_With the invaluable collaboration of Marie-Pascale Dubé, David Lacomblez, Martina Rodriguez._
German :
**Animierte Bilder und Stimmen**
In einer großen Nesthütte empfangen 2 etwas schrullige Vogelexperten das Publikum.
Sie begeben sich auf die Suche nach einem Vogel und folgen seinen Spuren in einem imaginären Wald.
Mit animierten Bildern, Schattenspielen, Stimme und Gesang,
nach und nach öffnen sie das Nest und die Hütte für die Welt.
Das Stück lädt zum Zuhören, Beobachten und Träumen ein?
und sich von der Poesie der Natur tragen zu lassen.
**Um 15 Uhr und 17:30 Uhr**
*dauer: 35 Minuten****
**Ab 3 Jahren****
**3? Kostenlos für Kinder unter 15 Jahren****
keine Reservierung, Zahlung vor Ort in bar am Abend der Vorstellung
**Anfahrt**
Bus Linie 69R Haltestelle Place
_Vertrieb: Collectif Maw Maw_
_Konzeption, Schreiben und Spiel: Awena Burgess und Marie Girardin_
_Spielleitung: Sylvain Blanchard_
_Dramaturgie: Camille Trouvé Bühnenbild Brice Berthoud_
_Mit der wertvollen Mitarbeit von Marie-Pascale Dubé, David Lacomblez, Martina Rodriguez_
Italiano :
**Immagini animate e voce
In una grande cabina-nido, due eccentrici specialisti di uccelli accolgono il pubblico.
Partono alla ricerca di un uccello e ne seguono le tracce in una foresta immaginaria.
Con immagini animate, giochi di ombre, voce e canti, aprono gradualmente il nido dell’uccello,
aprono gradualmente la casetta-nido al mondo.
Questo spettacolo invita ad ascoltare, osservare e sognare?
e a lasciarsi trasportare dalla poesia della natura.
**Alle 15.00 e alle 17.30
**Durata 35 minuti
**Da 3 anni
**3? Gratuito per i minori di 15 anni**
non è necessario prenotare, pagamento sul posto con carta di credito la sera dello spettacolo
**Come arrivare
Autobus Linea 69R fermata Place
_Distribuzione: Collectif Maw Maw_ _Ideazione, scrittura e performance: Awena Burgess e Marie Giress
ideazione, scrittura e interpretazione: Awena Burgess e Marie Girardin_ _Direzione teatrale: Sylvain Blais
direzione artistica: Sylvain Blanchard
drammaturgia: Camille Trouvé_ _Scenografia: Brice Berthoud_ _Con la preziosa collaborazione del regista e della sua squadra
con la preziosa collaborazione di Marie-Pascale Dubé, David Lacomblez, Martina Rodriguez _
Espanol :
**Imágenes animadas y voz
En una gran cabaña-nido, 2 excéntricos especialistas en aves reciben al público.
Salen en busca de un pájaro y siguen sus huellas por un bosque imaginario.
Mediante imágenes animadas, juegos de sombras, voz y canto, van abriendo poco a poco el nido del pájaro,
abren poco a poco la cabaña-nido al mundo.
Este espectáculo invita a escuchar, observar y soñar..
y a dejarse llevar por la poesía de la naturaleza.
**A las 15.00 y a las 17.30 horas
**Duración 35 minutos
**A partir de 3 años
**3? Gratis para menores de 15 años
sin reserva previa, pago in situ con tarjeta de crédito el mismo día del espectáculo
**Cómo llegar
Línea de autobús 69R parada Place
_Distribución: Collectif Maw Maw_ _Diseño, escritura y actuación: Awena Burgess y Marie Giress
_Diseño, escritura e interpretación: Awena Burgess y Marie Girardin_ _Dirección escénica: Sylvain Blais
dirección de actores: Sylvain Blanchard
_Dramaturgia: Camille Trouvé_ _Diseño escenográfico: Brice Berthoud_ _Con la inestimable colaboración del director y su equipo
con la inestimable colaboración de Marie-Pascale Dubé, David Lacomblez, Martina Rodriguez _Con la inestimable colaboración del director y su equipo
