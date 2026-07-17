Les Belles Sorties Les deux pêcheurs Gruson

Informations pratiques

Gruson

Les Belles Sorties Les deux pêcheurs

3 rue de Verdun Gruson Gruson Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 19:00:00

fin : 2026-10-07 20:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Comédie aquatique d’après l’oeuvre de Jacques Offenbach

Musiques d’Offenbach, Ravel, Saint-Saëns, Poulenc, etc…

Deux chanteurs s’emparent d’une opérette autour de deux pêcheurs rivaux. Ils se disputent une place au bord de l’eau, ce qui déclenche une série de situations drôles et chantées. Le spectacle mélange opéra, opérette et chansons… Peu à peu, la rivalité laisse place à des moments de rencontre et d’émotion. Autour d’eux, des éléments imaginaires et musicaux enrichissent cette histoire poétique, drôle et touchante sur la solitude et le lien entre les personnes.

**Distribution **

Igor Bouin et Romain Dayez, conception et direction artistique

Romain Dayez (baryton), Polissard

Igor Bouin (baryton), Gros-Minet

Flore Merlin ou Benjamin d’Anfray, piano

Barbara Le Liepvre ou Juliette Serrad, violoncelle

**Tout public famille**

**Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation**

[https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY](https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY)

**Pour y aller**

Bus ligne 73 arrêt Gruson Centre ou Calvaire

Parking à proximité

Comédie aquatique d’après l’oeuvre de Jacques Offenbach

Musiques d’Offenbach, Ravel, Saint-Saëns, Poulenc, etc…

Deux chanteurs s’emparent d’une opérette autour de deux pêcheurs rivaux. Ils se disputent une place au bord de l’eau, ce qui déclenche une série de situations drôles et chantées. Le spectacle mélange opéra, opérette et chansons… Peu à peu, la rivalité laisse place à des moments de rencontre et d’émotion. Autour d’eux, des éléments imaginaires et musicaux enrichissent cette histoire poétique, drôle et touchante sur la solitude et le lien entre les personnes.

**Distribution **

Igor Bouin et Romain Dayez, conception et direction artistique

Romain Dayez (baryton), Polissard

Igor Bouin (baryton), Gros-Minet

Flore Merlin ou Benjamin d’Anfray, piano

Barbara Le Liepvre ou Juliette Serrad, violoncelle

**Tout public famille**

**Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation**

[https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY](https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY)

**Pour y aller**

Bus ligne 73 arrêt Gruson Centre ou Calvaire

Parking à proximité .

3 rue de Verdun Gruson Gruson 59152 Nord Hauts-de-France contact@mairie-gruson.fr

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English :

A water comedy based on the work by Jacques Offenbach

Music by Offenbach, Ravel, Saint-Saëns, Poulenc, etc.

Two singers take on an operetta centered on two rival fishermen. They compete for a spot by the water, which sets off a series of funny, song-filled situations. The show blends opera, operetta, and songs… Little by little, the rivalry gives way to moments of connection and emotion. Surrounding them, imaginary and musical elements enrich this poetic, funny, and touching story about loneliness and the bonds between people.

**Cast:**

Igor Bouin and Romain Dayez, concept and artistic direction

Romain Dayez (baritone), Polissard

Igor Bouin (baritone), Gros-Minet

Flore Merlin or Benjamin d’Anfray, piano

Barbara Le Liepvre or Juliette Serrad, cello

**For all ages—families welcome**

**Meet-and-greet with the artists after the performance**

[https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY](https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY)

**How to get there**

Bus line 73, get off at Gruson Centre or Calvaire

Parking nearby

L’événement Les Belles Sorties Les deux pêcheurs Gruson a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme