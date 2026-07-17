Les Belles Sorties Les Deux Pêcheurs Quesnoy-sur-Deûle
jeudi 8 octobre 2026 · Quesnoy-sur-Deûle
Informations pratiques
Quesnoy-sur-Deûle
Les Belles Sorties Les Deux Pêcheurs
163 rue de Lille Quesnoy-sur-Deûle Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:00:00
fin : 2026-10-08 20:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Comédie aquatique d’après l’oeuvre de Jacques Offenbach
Musiques d’Offenbach, Ravel, Saint-Saëns, Poulenc, etc…
Deux chanteurs s’emparent d’une opérette autour de deux pêcheurs rivaux. Ils se disputent une place au bord de l’eau, ce qui déclenche une série de situations drôles et chantées. Le spectacle mélange opéra, opérette et chansons… Peu à peu, la rivalité laisse place à des moments de rencontre et d’émotion. Autour d’eux, des éléments imaginaires et musicaux enrichissent cette histoire poétique, drôle et touchante sur la solitude et le lien entre les personnes.
**Distribution **
Igor Bouin et Romain Dayez, conception et direction artistique
Romain Dayez (baryton), Polissard
Igor Bouin (baryton), Gros-Minet
Flore Merlin ou Benjamin d’Anfray, piano
Barbara Le Liepvre ou Juliette Serrad, violoncelle
**Tout public famille**
[https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY?si=kO_Fz1mN7IDq3hFs](https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY?si=kO_Fz1mN7IDq3hFs)
**Pour y aller**
Bus ligne 90 arrêt 20e siècle
Parking à proximité
Comédie aquatique d’après l’oeuvre de Jacques Offenbach
Musiques d’Offenbach, Ravel, Saint-Saëns, Poulenc, etc…
Deux chanteurs s’emparent d’une opérette autour de deux pêcheurs rivaux. Ils se disputent une place au bord de l’eau, ce qui déclenche une série de situations drôles et chantées. Le spectacle mélange opéra, opérette et chansons… Peu à peu, la rivalité laisse place à des moments de rencontre et d’émotion. Autour d’eux, des éléments imaginaires et musicaux enrichissent cette histoire poétique, drôle et touchante sur la solitude et le lien entre les personnes.
**Distribution **
Igor Bouin et Romain Dayez, conception et direction artistique
Romain Dayez (baryton), Polissard
Igor Bouin (baryton), Gros-Minet
Flore Merlin ou Benjamin d’Anfray, piano
Barbara Le Liepvre ou Juliette Serrad, violoncelle
**Tout public famille**
[https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY?si=kO_Fz1mN7IDq3hFs](https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY?si=kO_Fz1mN7IDq3hFs)
**Pour y aller**
Bus ligne 90 arrêt 20e siècle
Parking à proximité .
163 rue de Lille Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 16 67
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English :
A water-themed comedy based on the work of Jacques Offenbach
Music by Offenbach, Ravel, Saint-Saëns, Poulenc, etc.
Two singers take on an operetta centered on two rival fishermen. They compete for a spot by the water, which sets off a series of funny, song-filled situations. The show blends opera, operetta, and songs… Little by little, the rivalry gives way to moments of connection and emotion. Surrounding them, imaginary and musical elements enrich this poetic, funny, and touching story about loneliness and the bonds between people.
**Cast:**
Igor Bouin and Romain Dayez, concept and artistic direction
Romain Dayez (baritone), Polissard
Igor Bouin (baritone), Gros-Minet
Flore Merlin or Benjamin d’Anfray, piano
Barbara Le Liepvre or Juliette Serrad, cello
**For all ages—families**
[https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY?si=kO_Fz1mN7IDq3hFs](https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY?si=kO_Fz1mN7IDq3hFs)
**How to get there**
Bus line 90, stop “20e siècle”
Parking nearby
L’événement Les Belles Sorties Les Deux Pêcheurs Quesnoy-sur-Deûle a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme