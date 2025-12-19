Les Belles Sorties Les grandes absentes Neiges éternelles #2

Beaufort Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10 21:30:00

Date(s) :

2026-03-10

Deux femmes parlent de chansons autour d’une table. Il s’agit des chanteuses Céline Dion et Mylène Farmer qui se retrouvent après l’annulation de leurs concerts. Elles se confient. En parallèle, on entend des témoignages.

**Artiste associée de la rose des vents** Jeanne Lazar, Cie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé

**Distribution** Pauline Vallé, Garance Bonotto

**Durée** 1 heure

**A partir de** 13 ans

**Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectac**le.

**Sur place ** buvette

_Pour y aller _

* _Bus Ligne 33, arrêt Mouvaux Cœur de ville_

* _Tram Direction Tourcoing arrêt 3 Suisses_

Deux femmes parlent de chansons autour d’une table. Il s’agit des chanteuses Céline Dion et Mylène Farmer qui se retrouvent après l’annulation de leurs concerts. Elles se confient. En parallèle, on entend des témoignages.

**Artiste associée de la rose des vents** Jeanne Lazar, Cie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé

**Distribution** Pauline Vallé, Garance Bonotto

**Durée** 1 heure

**A partir de** 13 ans

**Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectac**le.

**Sur place ** buvette

_Pour y aller _

* _Bus Ligne 33, arrêt Mouvaux Cœur de ville_

* _Tram Direction Tourcoing arrêt 3 Suisses_ .

Beaufort 59420 Nord Hauts-de-France +33 3 20 76 27 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two women talk about songs around a table. Singers Céline Dion and Mylène Farmer are reunited after the cancellation of their concerts. They confide in each other. At the same time, we hear testimonials.

**La rose des vents associate artist**: Jeanne Lazar, Cie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé

**Cast**: Pauline Vallé, Garance Bonotto

**Duration**: 1 hour

**From** 13 years old

**Meeting with the artistic team after the spectac**le.

**On-site:** refreshment bar

to get there:_

* _Bus Line 33, stop Mouvaux C?ur de ville_ _Tram Direction Tourcoing stop

* streetcar: Direction Tourcoing stop 3 Suisses_ _Tram: Direction Tourcoing stop 3 Suisses_ _Tram: Direction Tourcoing stop 3 Suisses

L’événement Les Belles Sorties Les grandes absentes Neiges éternelles #2 Beaufort a été mis à jour le 2025-12-19 par Hauts-de-France Tourisme