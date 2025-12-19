Les Belles Sorties Les grandes absentes Neiges éternelles #2 Seclin

Les Belles Sorties Les grandes absentes Neiges éternelles #2

rue du 8 mars Seclin

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-04-01 17:00:00

fin : 2026-04-01 20:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Deux femmes parlent de chansons autour d’une table. Il s’agit des chanteuses Céline Dion et Mylène Farmer qui se retrouvent après l’annulation de leurs concerts. Elles se confient. En parallèle, on entend des témoignages.

**Artiste associée de la rose des vents** Jeanne Lazar, Cie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé

**Distribution** Pauline Vallé, Garance Bonotto

**Durée 1 heure de spectacle + dj set**

_**DJ Set de Ricky Hollywood de 18h à 20h30**_

**A partir de** 13 ans

**Sur place ** verre de l’amitié.

_Pour y aller _

* _Bus ligne 92 arrêt Hôtel de Ville_

* _Train TER Lille-Douai et Lille- Lens_

rue du 8 mars Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France +33 3 20 62 94 43 culture@ville-seclin.fr

English :

Two women talk about songs around a table. Singers Céline Dion and Mylène Farmer are reunited after the cancellation of their concerts. They confide in each other. At the same time, we hear testimonials.

**La rose des vents associate artist**: Jeanne Lazar, Cie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé

**Cast**: Pauline Vallé, Garance Bonotto

**Duration: 1 hour show + DJ set

_**DJ Set by Ricky Hollywood from 6 p.m. to 8:30 p.m.***

**From** 13 years old

**On-site:** friendly drink.

to get there:_

* bus: line 92 Hôtel de Ville stop_

* _Train: TER Lille-Douai and Lille- Lens_

