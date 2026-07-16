Les Belles Sorties – L’Orchestre International du Vetex, Salle Clovis Deffrenne, Sailly-lez-Lannoy

Informations pratiques

Les Belles Sorties – L’Orchestre International du Vetex Vendredi 2 octobre, 19h30 Salle Clovis Deffrenne Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Le Vetex, collectif transfrontalier d’une quinzaine de musicien·nes originaires des Flandres, de Wallonie et du Nord de la France, a créé son propre cocktail, invitation à la fête : musique d’inspiration latine mêlée à la polka ou encore à la cumbia !

https://www.youtube.com/watch?v=wcabYtscFfM

Pour y aller

Bus ligne 66 arrêt Tabac

Sur place

Buvette

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Proposé par l’Aéronef

@Chloé Jacquart