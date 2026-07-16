Les Belles Sorties – Mercredi c’est sport !, Espace Culturel, Bondues

Informations pratiques

Les Belles Sorties – Mercredi c’est sport ! Mercredi 7 octobre, 18h30 Espace Culturel Nord

5 euros ; Eligible au pass culture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T18:30:00+02:00 – 2026-10-07T19:15:00+02:00

Fin : 2026-10-07T18:30:00+02:00 – 2026-10-07T19:15:00+02:00

Théâtre d’objet – Lecture en mouvement

La maman de Zouz a décidé qu’il devait avoir une occupation le mercredi après-midi. Et comme le médecin a conseillé à Zouz de perdre un peu de poids, ce sera sport obligatoire… Tous les mercredis, il doit essayer un nouveau sport, et c’est vraiment pénible. Courir derrière un ballon, il déteste ça. Mais sa mère ne veut rien entendre. Mercredi prochain, il ira au foot. Et s’il n’aime pas le foot, elle l’inscrira au handball. Ou à la gym. Ou à la boxe.Chaque mercredi, Zouz se demande ce que sa mère va encore inventer. Jusqu’à ce qu’on lui propose enfin une activité physique très différente des autres… Peut-être une bonne surprise ? Il est malin, ce spectacle. Avec ses décors colorés et le théâtre d’objet, il évoque avec justesse les petits complexes ou énormes blocages que l’on peut avoir étant enfant. Et il nous prouve finalement qu’il y a une solution à tout !

Distribution :,Adaptation de « Mercredi c’est sport » de Thomas Gornet (éditions du Rouergue). Mise en scène et interprétation Caroline Guyot et Thomas Gornet

Tout public

Activités dans le hall autour des thématiques du spectacle

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

https://youtu.be/THDe2h7bxnE

Pour y aller

Bus ligne 9 et 86 arrêt Eglise et Liane 91 arrêt Bondues Centre

Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité

Parking à proximité

Espace Culturel 3 rue René d’Hespel Bondues Bondues 59910 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ville-bondues.mapado.com/ »}, {« owner »: {« uid »: null, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-17T15:01:15.986Z », « data »: [{« eventDuration »: « -1 », « bookingContact »: « billetterie@legrandbleu.com », « response »: {« passId »: 428276867, « isPending »: false, « addressId »: 51395}, « venueId »: 52477, « description »: « linked desc », « showType »: « SPECTACLE_JEUNESSE-THEATRE_JEUNESSE », « bookingEmail »: « billetterie@legrandbleu.com », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T13:41:10.273Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2455904, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T13:41:10.374Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 477859504, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 150, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1791390600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T13:41:10.574Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 500, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-08-17T15:01:15.912Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 500, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-08-17T15:01:15.985Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/428276867 »}] [{« data »: {« author »: « Barbaque Compagnie », « cache_age »: 86400, « description »: « Cru00e9ation 2024 de Barbaque Compagnie », « type »: « video », « title »: « Mercredi c’est sport », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/THDe2h7bxnE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=THDe2h7bxnE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCK4ZlIxYuSeIYTeGQMGCw5Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Proposé par Le Grand Bleu

@Thierry Laporte