Les Belles Sorties Mercredi c’est sport ! Tressin

Informations pratiques

Tressin

Les Belles Sorties Mercredi c’est sport !

9B rue du Tuquet Tressin Tressin Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10 18:45:00

Date(s) :

2026-10-10

[Théâtre d’objet Lecture en mouvement]

La maman de Zouz a décidé qu’il devait avoir une occupation le mercredi après-midi. Et comme le médecin a conseillé à Zouz de perdre un peu de poids, ce sera sport obligatoire… Tous les mercredis, il doit essayer un nouveau sport, et c’est vraiment pénible. Courir derrière un ballon, il déteste ça. Mais sa mère ne veut rien entendre. Mercredi prochain, il ira au foot. Et s’il n’aime pas le foot, elle l’inscrira au handball. Ou à la gym. Ou à la boxe.Chaque mercredi, Zouz se demande ce que sa mère va encore inventer. Jusqu’à ce qu’on lui propose enfin une activité physique très différente des autres… Peut-être une bonne surprise ? Il est malin, ce spectacle. Avec ses décors colorés et le théâtre d’objet, il évoque avec justesse les petits complexes ou énormes blocages que l’on peut avoir étant enfant. Et il nous prouve finalement qu’il y a une solution à tout !

**Distribution ** Adaptation de Mercredi c’est sport de Thomas Gornet (éditions du Rouergue). Mise en scène et interprétation Caroline Guyot et Thomas Gornet.

**Tout public**

**Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation**

[https://youtu.be/THDe2h7bxnE?si=nu46zsbB-WdlrEpp](https://youtu.be/THDe2h7bxnE?si=nu46zsbB-WdlrEpp)

**Pour y aller**

Bus lignes 66 et 73 arrêt Place

Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité

Parking à proximité

[Théâtre d’objet Lecture en mouvement]

La maman de Zouz a décidé qu’il devait avoir une occupation le mercredi après-midi. Et comme le médecin a conseillé à Zouz de perdre un peu de poids, ce sera sport obligatoire… Tous les mercredis, il doit essayer un nouveau sport, et c’est vraiment pénible. Courir derrière un ballon, il déteste ça. Mais sa mère ne veut rien entendre. Mercredi prochain, il ira au foot. Et s’il n’aime pas le foot, elle l’inscrira au handball. Ou à la gym. Ou à la boxe.Chaque mercredi, Zouz se demande ce que sa mère va encore inventer. Jusqu’à ce qu’on lui propose enfin une activité physique très différente des autres… Peut-être une bonne surprise ? Il est malin, ce spectacle. Avec ses décors colorés et le théâtre d’objet, il évoque avec justesse les petits complexes ou énormes blocages que l’on peut avoir étant enfant. Et il nous prouve finalement qu’il y a une solution à tout !

**Distribution ** Adaptation de Mercredi c’est sport de Thomas Gornet (éditions du Rouergue). Mise en scène et interprétation Caroline Guyot et Thomas Gornet.

**Tout public**

**Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation**

[https://youtu.be/THDe2h7bxnE?si=nu46zsbB-WdlrEpp](https://youtu.be/THDe2h7bxnE?si=nu46zsbB-WdlrEpp)

**Pour y aller**

Bus lignes 66 et 73 arrêt Place

Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité

Parking à proximité .

9B rue du Tuquet Tressin Tressin 59152 Nord Hauts-de-France +33 3 20 41 01 48

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English :

[Being an Object? Reading on the Move]

Zouz’s mom decided he needed something to do on Wednesday afternoons. And since the doctor advised Zouz to lose a little weight, it’s going to be mandatory sports… Every Wednesday, he has to try a new sport, and it’s really a pain. He hates running after a ball. But his mom won’t hear of it. Next Wednesday, he’ll go to soccer. And if he doesn’t like soccer, she’ll sign him up for handball. Or gymnastics. Or boxing. Every Wednesday, Zouz wonders what his mom will come up with next. Until he’s finally offered a physical activity that’s very different from the others… Maybe a pleasant surprise? This show is clever. With its colorful sets and object theater, it aptly evokes the little insecurities or huge hang-ups we might have as children. And in the end, it proves to us that there’s a solution to everything!

**Cast:** Adapted from *Mercredi c’est sport* by Thomas Gornet (Éditions du Rouergue). Directed and performed by Caroline Guyot and Thomas Gornet.

**Suitable for all ages**

**Meet-and-greet with the artists after the performance**

[https://youtu.be/THDe2h7bxnE?si=nu46zsbB-WdlrEpp](https://youtu.be/THDe2h7bxnE?si=nu46zsbB-WdlrEpp)

**How to get there**

Bus lines 66 and 73 stop at Place

Scooter and e-bike stations nearby

Parking nearby

L’événement Les Belles Sorties Mercredi c’est sport ! Tressin a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme