Les Belles Sorties – Revers de paillettes – Compagnie Tourne Au Sol, Salle Octave d’Hespel, Fournes-en-Weppes

Informations pratiques

Les Belles Sorties – Revers de paillettes – Compagnie Tourne Au Sol Samedi 28 novembre, 20h00 Salle Octave d’Hespel Nord

Gratuit . Eligible au pass culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T20:50:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T20:50:00+01:00

Un spectacle mêlant jonglage, danse et théâtre, autour de la question de l’identité.

Un courtisan se prépare à accueillir le retour du roi. Il répète, s’entraîne, se met en scène. Entre gestes codés, défilé et jonglage virtuose, il cherche à être parfait.

Mais peu à peu, le doute s’installe : que devient-il sans roi ? Doit-il en inventer un, ou devenir lui-même ?

Dans un univers baroque et queer, le personnage se transforme et se perd parfois. Une réflexion sensible et drôle sur le regard des autres et sur le contrôle de son image.

Distribution : Création, écriture et interprétation Paul-Emmanuel Chevalley

Un atelier sera proposé dans les écoles et/ou associations de la commune en amont de la représentation

https://youtu.be/6vWI1CfvuKI?si=W66AEbfNr8v7NUG-

Pour y aller

Parking à proximité

Sur place

Buvette et petite restauration

Salle Octave d’Hespel Rue du 4 septembre, Fournes-en-weppes Fournes-en-Weppes 59134 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.lillemetropole.fr/belles-sorties/ »}] [{« data »: {« author »: « Cie Tourne Au Sol », « cache_age »: 86400, « description »: « Revers de PaillettesnSolo de jonglerie, danse et thu00e9u00e2trennRu00e9alisation vidu00e9o: Collectif des Routes nMusique: Aapus ProdnnContact: cie.tourne.au.sol@gmail.comnPlus d’info: https://www.cietourneausol.com/revers-de-paillettes », « type »: « video », « title »: « Revers de Paillettes – TEASER », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6vWI1CfvuKI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6vWI1CfvuKI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9neOdlWr5nkhFwevYpiEUw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Proposé par le Prato

@GabrielaT.Vargas