Les Belles Sorties – Voyages, Espace Étoile Emmerin, Emmerin

Les Belles Sorties – Voyages Samedi 30 mai, 20h00 Espace Étoile Emmerin Nord

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Voyages est un concert théâtralisé, c’est-à-dire un concert où les morceaux de musique sont mis en scène. Ils sont entrecoupés de textes humoristiques et de citations.

Le Chœur Régional interprète ce concert avec un pianiste et quatre chanteurs solistes qui sont également comédiens.

Le programme parle de l’envie de partir et des déplacements. Il parle aussi des transports sous toutes leurs formes : la marche, le train, le vélo, le bateau…

Le concert propose plusieurs styles de musique : classique, romantique, actuelle… et plusieurs compositeurs de différentes périodes : Mozart, Offenbach, Messager, Gainsbourg, Grand Corps Malade.

Distribution :

Soprano : Alexandra Hewson

Ténor : Denis Mignien, Rémi Lausin

Baryton-basse : Tanguy François

Pianiste : Pierre Bourteel

Chœur Régional Hauts-de-France : environ 50 choristes

Direction : Eric Deltour

Durée : 1h45 avec entracte

À partir de 6 ans

Pour y aller : bus : ligne 58 arrêt Delory, ligne 879 arrêt Emmerin-Mairie

Espace Étoile Emmerin Rue Auguste Potié, 59320 Emmerin Emmerin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 07 17 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ville-emmerin.fr »}]

Proposé par le Chœur Régional Hauts-de-France musique choeur

© Vincent Montagne