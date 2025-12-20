Les Belles Sorties Voyages Frelinghien

Les Belles Sorties Voyages

15 Rue d’Armentières Frelinghien Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Voyages est un concert théâtralisé, c’est-à-dire un concert où les morceaux de musique sont mis en scène. Ils sont entrecoupés de textes humoristiques et de citations.

Le Chœur Régional interprète ce concert avec un pianiste et quatre chanteurs solistes qui sont également comédiens.

Le programme parle de l’envie de partir et des déplacements. Il parle aussi des transports sous toutes leurs formes la marche, le train, le vélo, le bateau…

Le concert propose plusieurs styles de musique classique, romantique, actuelle… et plusieurs compositeurs de différentes périodes Mozart, Offenbach, Messager, Gainsbourg, Grand Corps Malade.

**Distribution **

* Soprano Alexandra Hewson

* Ténor Denis Mignien, Rémi Lausin

* Baryton-basse Tanguy François

* Pianiste Pierre Bourteel

* Chœur Régional Hauts-de-France environ 50 choristes

* Direction Eric Deltour

**Durée** 1h45 avec entracte

**À partir** de 6 ans

_Pour y aller bus ligne 82/82R, ligne 75/75R, arrêt Bon Coin_

Voyages est un concert théâtralisé, c’est-à-dire un concert où les morceaux de musique sont mis en scène. Ils sont entrecoupés de textes humoristiques et de citations.

Le Chœur Régional interprète ce concert avec un pianiste et quatre chanteurs solistes qui sont également comédiens.

Le programme parle de l’envie de partir et des déplacements. Il parle aussi des transports sous toutes leurs formes la marche, le train, le vélo, le bateau…

Le concert propose plusieurs styles de musique classique, romantique, actuelle… et plusieurs compositeurs de différentes périodes Mozart, Offenbach, Messager, Gainsbourg, Grand Corps Malade.

**Distribution **

* Soprano Alexandra Hewson

* Ténor Denis Mignien, Rémi Lausin

* Baryton-basse Tanguy François

* Pianiste Pierre Bourteel

* Chœur Régional Hauts-de-France environ 50 choristes

* Direction Eric Deltour

**Durée** 1h45 avec entracte

**À partir** de 6 ans

_Pour y aller bus ligne 82/82R, ligne 75/75R, arrêt Bon Coin_ .

15 Rue d’Armentières Frelinghien 59236 Nord Hauts-de-France +33 3 20 48 22 76 contact@mediatheque-frelinghien.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Voyages is a theatrical concert, i.e. a concert in which the musical pieces are staged. They are interspersed with humorous texts and quotations.

Le Ch?ur Régional performs this concert with a pianist and four solo singers who are also actors.

The program is about the desire to leave and travel. It also speaks of transport in all its forms: walking, trains, bicycles, boats…

The concert features several styles of music: classical, romantic, contemporary… and several composers from different periods: Mozart, Offenbach, Messager, Gainsbourg, Grand Corps Malade.

**Distribution:**

* Soprano: Alexandra Hewson

* Tenor: Denis Mignien, Rémi Lausin

* Bass-baritone: Tanguy François

* Pianist: Pierre Bourteel

* Ch?ur Régional Hauts-de-France: around 50 choristers

* Conductor: Eric Deltour

**Duration**: 1h45 with intermission

**From** 6 years old

to get there: bus line 82/82R, line 75/75R, Bon Coin stop_

L’événement Les Belles Sorties Voyages Frelinghien a été mis à jour le 2025-12-20 par Hauts-de-France Tourisme